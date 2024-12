Boston Celtics domina o Miami Heat e se mantém na cola dos Cavaliers

Teve clássico da Conferência Leste da NBA nesta segunda-feira (2). Atual campeão da liga, o Boston Celtics dominou o Miami Heat no TD Garden e venceu o rival por 108 a 89. Esta foi a 17ª vitória em 21 jogos na temporada para o time celta, que se mantém na cola do líder Cleveland Cavaliers (18v e 3d).

O MVP das Finais da última temporada, Jaylen Brown, brilhou novamente e comandou os Celtics ao triunfo diante do Heat. O ala foi o cestinha da partida com 29 pontos e ainda pegou sete rebotes e deu quatro assistências. Já Jayson Tatum, principal estrela celta, não teve uma grande atuação ofensiva, mas terminou o jogo com um duplo-duplo de 18 pontos e 11 rebotes.

Já o Miami Heat não contou com a presença de Jimmy Butler, devido a uma lesão no joelho. Sem ele, Jaime Jaquez Jr e Tyler Herro comandaram o ataque da equipe, com 19 pontos cada. Porém, ambos tiveram um aproveitamento abaixo dos 35% nos arremessos tentados.