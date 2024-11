Onze vitórias seguidas e único invicto, ex-time de LeBron surpreende na NBA

Imagem: Catherine Steenkeste/NBAE via Getty Images

O Cleveland Cavaliers viveu seu auge junto ao de LeBron James, que foi draftado pela equipe em 2003, saiu para o Miami Heat e retornou para brilhar na conquista de seu único título em 2016. Sem seu ídolo há seis anos, a equipe de Ohio ficou meio esquecida, mas inicia a atual temporada chamando muita atenção.

São 11 vitórias seguidas, sendo a única equipe que ainda não perdeu neste início de campanha. E a última vitória veio de forma dramática, na noite de sábado (9), com o time buscando a virada diante do Brooklyn Nets após entrar perdendo por 12 pontos no último quarto.

Destaque da vitória para Evan Mobley, que marcou 23 pontos e pegou 16 rebotes, além do toco no segundo final que garantiu o resultado. Fora que Donovan Mitchell anotou mais 22 pontos e Darius Garland marcou oito de seus 20 pontos no quarto período para o Cleveland.