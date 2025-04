Franca bate Pato Basquete e mantém sequência de vitórias

Embalou! Atual tricampeão do Novo Basquete Brasil, o Sesi Franca vive a melhor fase desta temporada regular do NBB 2024/2025. A equipe paulista comandada por Helinho Garcia alcançou, neste sábado (5) a marca de onze vitórias consecutivas na competição. O triunfo de hoje veio fora de casa sobre o Pato Basquete por 76 a 67 e deixou o time vivo na briga pelo segundo lugar na classificação.

Georginho de Paula foi o grande destaque individual do triundo do Sesi Franca, registrando um duplo-duplo de 12 pontos e incríveis 16 rebotes, além de ter distribuído oito assistências. Ao lado dele, Lucas Dias também teve um bom desempenho na partida, anotando 18 pontos, quatro rebotes e cinco assistências. Já Wrighten foi o principal jogador do Pato Basquete, sendo o cestinha do duelo com 22 pontos.

Após ter um início turbulento, a sequência de triunfos estabelece o Franca na terceira colocação da tabela de classificação. A equipe paulista se firmou na terceira colocação, com 22 vitórias e nove derrotas. Na frente estão apenas o Minas Tênis Clube (26V e 4D) e o Flamengo (23V e 7D). Por outro lado, o Pato Basquete ocupa o 13º lugar, com uma campanha de 12 triunfos e 20 reveses.