Com show de Sassá, Sampaio se mantém invicto na LBF

A pivô Sassá teve uma atuação quase perfeita e liderou o Sampaio Corrêa à vitória sobre o Ourinhos, fora de casa, por 78 a 66 nesta segunda-feira pela LBF, a Liga de Basquete Feminino. A jogadora, que esteve em quadra por 25 dos 40 minutos do jogo, acertou oito de 11 arremessos de quadra, teve 100% de aproveitamento nos lances livres e completou a partida com 21 pontos e oito rebotes.

Foi a sétima vitória em sete jogos do Sampaio Corrêa, que lidera a LBF com 100% de aproveitamento. A equipe pode ser alcançada pelo Sesi Araraquara, que também venceu todas as partidas que fez, mas vai chegar ao sétimo jogo na quarta-feira diante do Maringá. Fora Sassá, nenhuma outra jogadora titular do Sampaio Corrêa teve atuação de destaque diante de Ourinhos, mas duas que vieram do banco foram fundamentais para o resultado positivo. A armadora Tainá Paixão fez 19 pontos e Maria Delgado marcou 12.