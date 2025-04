NBA: Warriors perdem para os Rockets em partida atípica com 'apagão' de Curry

Até o final desta temporada regular, a briga por um lugar dentre as seis melhores equipes do Oeste promete pegar fogo. Isso porque o terceiro colocado da Conferência (Los Angeles Lakers) e o oitavo lugar (Memphis Grizzlies) estão separados por apenas duas vitórias de diferença, com 48 e 46 triunfos respectivamente. Por outro lado, o Houston Rockets ganhou uma gordurinha a mais para se manter com a segunda seed do Oeste. O time texano tem uma campanha de 52 vitórias e 27 derrotas.