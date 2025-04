Sesi Araraquara bate Santo André e segue 100% na LBF

Seis jogos e seis vitórias para o Sesi Araraquara na Liga de Basquete Feminino 2025 (LBF). Neste domingo (6), a equipe atual campeã brasileira venceu de forma dominante o AD Santo André e se manteve na cola do líder Sampaio Basquete. O triunfo fora de casa, no ginásio do Parque Celso Daniel, teve o placar de 78 a 47 para as visitantes.

O destaque da partida ficou com a famosa "lei da ex". Isso porque a ala/pivô Evelyn, ex-Santo André, foi a cestinha do jogo e liderou o Sesi Araraquara à vitória. Além dos 21 pontos, ela ainda registrou nove rebotes e três assistências. Ao lado dela, a armadora Beatriz saiu do banco calibrada nas bolas triplas (4 convertidas) e anotou 16 pontos. Mas quem ficou com o troféu de MVP da partida foi Vitória, que fez um grande jogo nos dois lados da quadra, marcando 14 pontos, nove rebotes, sete assistências e impressionantes seis roubos de bola.

Do outro lado, destaque para a pivô Giovanna, titular por substituir a lesionada Brenda Bleidão, que sentiu o joelho contra o Cerrado Basquete e foi poupada. A jovem de 19 anos e 1,90m foi a maior pontuadora da casa, com 19 pontos, sete rebotes e aproveitamento perfeito de 100% nos arremessos (7/7) e lances livres (5/5).