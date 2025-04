Minas bate Vasco e garante 1º lugar da fase regular do NBB

Em um jogo muito disputado e cheio de alternativas, o Minas emplacou sua nona vitória consecutiva e garantiu, com três rodadas de antecipação, a primeira colocação da fase regular do NBB. O adversário desta segunda-feira foi o Vasco, que valorizou demais o triunfo mineiro por 76 a 69. Os cruzmaltinos estiveram o tempo inteiro perto no placar e chegaram a abrir cinco pontos de vantagem no começo do último quarto, mas, no final, falou mais alto a boa fase dos líderes, que chegaram a 27 vitórias em 31 jogos na temporada.

O resultado desta segunda-feira marca um feito histórico por parte do Minas. A temporada 2024/2025 é a primeira em toda a história em que a equipe de Belo Horizonte consegue terminar a fase regular na primeira colocação. Com isso, terá a vantagem de decidir em casa em todas as fases dos playoffs. Atuações individuais Apesar da derrota, o Vasco contou com boas atuações individuais. Eugeniuz foi o cestinha com 21 pontos, enquanto o veterano Marquinhos marcou 17. O cruzmaltino teve ainda Paulichi com um duplo duplo ao marcar 13 pontos e pegar 12 rebotes.