Brasília Basquete x Flamengo - NBB: onde assistir ao vivo

Brasília Basquete e Flamengo se enfrentam na próxima terça-feira (8) pela 32ª rodada do NBB. Ambas as equipes já estão classificadas para os playoffs da principal competição nacional de basquete. Os times duelarão na Arena BRB Nilson Nelson, às 20h30, com transmissão da ESPN e do BasquetPass.

A equipe da casa não vem com o melhor dos retrospectos. Das últimas quatro partidas, o Brasília perdeu três, contra Vasco (79 a 77), Minas (77 a 63), ambos em casa, e Pato Basquete (98 a 80), este fora de casa. Apesar das partidas ruins, o Brasília se encontra na 4ª colocação do NBB, com 19 vitórias em 31 jogos.

Já do lado visitante, o Flamengo chega melhor para o duelo. A última derrota dos rubro-negros foi há cinco jogos, contra o Minas (94 a 70). De lá para cá, são quatro vitórias, duas delas em clássicos, e uma partida com mais de 100 pontos marcados. O Fla derrotou o Paulistano (70 a 63), o São Paulo (105 a 86), o Botafogo (92 a 85) e o Vasco (84 a 78). A equipe carioca está em 2º lugar no NBB, com 24 vitórias em 31 partidas.