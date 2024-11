Jokic anota triplo-duplo e lidera os Nuggets à vitória sobre os Rockets

Os Rockets ainda tiveram a chance de vencer o jogo com o arremesso para três pontos de RJ Barrett no estouro do cronômetro. A bola parecia ter o endereço certo, tocou e rodou o aro, mas não caiu.

Esta foi a quarta vitória do Denver Nuggets em sete partidas na atual temporada da NBA, dois destes triunfos foram justamente diante do Houston Rockets. As outras vitórias vieram contra o Brooklyn Nets e o Utah Jazz. Já as derrotas foram contra o Oklahoma City Thunder, Minnesota Timberwolves e Los Angeles Clippers.