Márcio Santos é destaque com duplo-duplo na Eurocopa

Ratiopharm Ulm, time do brasileiro Márcio Santos, venceu por 84 a 82 o Trento nesta quarta-feira (30) pela sexta rodada da Eurocopa de basquete masculino. O pivô foi o destaque da partida com duplo-duplo, com 23 pontos, 11 rebotes e uma assistência.

O jogo começou frio para o Ulm, que saiu perdendo por 20 a 18 e 21 a 15 na primeira metade do jogo. Porém, na volta do intervalo, os alemães entraram em quadra com mais atitude. Desse modo, conseguiram anotar 35 pontos no terceiro quarto, tendo acertado 12 arremessos em 19 tentativa, enquanto os italianos anotaram apenas sete em 15 chances.

A última parcial também foi muito intensa, com os times se revezando na liderança do marcador. Mas o Ulm conseguiu segurar a pressão e vencer a partida por 84 a 82. Brasileiro Márcio Santos foi o cestinha da partida, com 23 pontos, além ajudado com 11 rebotes em 24 minutos de jogo disputado. Essa foi a primeira vez que ele conquistou os dois dígitos em mais de uma estatística na temporada pelo time alemão. Em redes sociais do Ulm, o time comemora marca do brasileiro: "Sr. Duplo-Duplo".