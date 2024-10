Bronny James marca seus primeiros pontos na NBA em derrota dos Lakers

Os Los Angeles Lakers conheceram a segunda derrota na NBA 2024/2025 nesta quarta-feira (30). A equipe de LA perdeu para o Cleveland Cavaliers por 134 a 110 no Rocket Mortgage FieldHouse e viu o bom início de temporada esfriar (3-2). O revés, no entanto, teve um gostinho especial para Bronny James, que marcou seus primeiros pontos na liga.

Retornando à casa novamente como adversário, LeBron James não conseguiu fazer valer do bom retrospecto diante dos Cavaliers em Ohio. Isso porque Lebron vinha de nove vitórias em 11 partidas como visitante no Rocket Mortgage FieldHouse, o que não se repetiu nesta quarta-feira. James até lutou pelo resultado positivo e foi o cestinha da partida com 26 pontos (9/13 nos arremessos de quadra), além de pegar seis rebotes e dar três assistências.

No entanto, o astro dos Lakers viu a ótima atuação coletiva dos Cavaliers, que agora está 5-0 na temporada, se sobressair diante dos lapsos individuais dos visitantes. Em especial no primeiro período de jogo, no qual o Cleveland atropelou os visitantes por 42 a 23.