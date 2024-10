Brasil massacra a Bolívia e vence outra no Sul-Americano Sub-15

Foi um verdadeiro massacre a segunda vitória do Brasil no Sul-Americano Sub-15 de basquete masculino. A garotada aplicou um sonoro 74 a 23 na Bolívia na tarde desta quarta-feira (23) no Coliseo Cesar Fadul Dibb, em Pasaje, Equador. Um dia antes, venceu o Chile por 65 a 54 na estreia. O próximo jogo será contra a forte Venezuela em duelo que pode definir a liderança do grupo.

O Brasil não tomou conhecimento da Bolívia, que já havia tomado de 130 a 27 da Venezuela. Ao final do primeiro tempo, a vantagem era de 43 a 9, com 27 a 6 no quarto inicial e 16 a 3 no seguinte. A surra seguiu na etapa complementar, apesar de mais branda. O terceiro período foi 18 a 10 e o último terminou 13 a 4. Augusto Zanin foi o melhor em quadra, com 21 de índice de eficiência. Marcou 10 pontos, pegou 11 rebotes e deu cinco assistências. O cestinha foi Murilo Broering, com 17 pontos. Luigi Borio também pegou11 rebotes e anotou 13 pontos.

Parada dura

Com a vitória, a seleção vai a quatro pontos mantendo aproveitamento de 100%. A Venezuela é a única que poderia alcançar o Brasil na liderança do Grupo A, caso vencesse o Uruguai ainda na quarta. Chile e Uruguai ganharam uma e perderam outra e a Bolívia perdeu as duas. Somente os dois melhores avançam para a semifinal, quando cruzarão com o Grupo B. Lá estão Argentina, Colômbia, Paraguai e Equador. Depois da Venezuela, o Brasil pega o Uruguai na última rodada da fase de classificação.