Litoral brasileiro sofre devastação crescente com avanço do mar

Venerando Amaro, professor de engenharia ambiental da UFRN (Universidade Federal do Rio Grande do Norte), explica que o problema ficou mais evidente a partir de 2012, quando uma ressaca do mar levou parte da avenida.

"Na época nós indicamos a engorda da praia (trazer areia de outro local para aumentar a orla), mas demorou até agora para se decidir, e hoje o quadro é muito mais erosivo", explica.

A obra de engorda da praia finalmente deve ser finalizada em dezembro, no início da temporada de verão, com custo de cerca de 100 milhões de reais. Amaro, no entanto, acredita que, se nada mudar, entre cinco e sete anos terá de ser refeita, pelo menos em parte.

O aumento do nível do mar e a erosão costeira afetam também outros pontos no país, como Camboriú, em Santa Catarina, e Cananeia, em São Paulo, e chega até mesmo à foz do rio Amazonas.

No encontro do rio com o oceano, o Amazonas está perdendo força, principalmente após a forte seca que atingiu a região no ano passado e novamente em 2024.

"O que está acontecendo é que a água salgada está entrando mais no rio, e isso vai alterar toda a biodiversidade daquela zona", explica o oceanógrafo Ronaldo Christofoletti, professor da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo).