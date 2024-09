Ele plantou mais de 40 mil árvores e criou parque em lixão de São Paulo

Nos arredores, Hélio plantou outras nove mil árvores, sempre com a regra de que, a cada 12 plantadas, uma deve ser frutífera para atrair pássaros.

Ele demora em média 10 minutos para plantar cada muda.

De acordo com a prefeitura, já foram avistadas 45 espécies de aves nas copas de árvores como pau-brasil, palmeiras, ceibas e cedros, que formam a floresta, isolam o ruído e proporcionam sombra.

"Eu falo, para você, seu neto, seu bisneto, dentre as 160 espécies que tem aqui, tem mais de mil jequitibás. Jequitibá é uma árvore brasileira com longevidade de mais de 3.000 anos. Daqui a 500 anos, estarão aqui, as araucárias estarão aqui, outras aves estarão aqui. É muito bom deixar esse legado", ao qual ele destina entre R$ 35 mil e R$ 40 mil por ano, explica.

Segundo especialistas, espaços verdes em áreas urbanas são fundamentais para absorver o calor e melhorar a qualidade do ar, diante da elevação das temperaturas provocada pelo aquecimento global, do qual São Paulo não escapou nos últimos tempos.

De árvore bisavô a bisneto

Hélio costuma conversar com suas mudas - embora "baixinho", ressalta, para que não o chamem de louco "mais uma vez" - com a cumplicidade de quem as viu crescer. Às vezes, ele para para apontar uma família de árvores, desde o bisavô até o bisneto.