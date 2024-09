Rio Tietê volta a cheirar mal com onda de calor em São Paulo

Com a onda de calor e a falta de chuva, os paulistanos voltaram a enfrentar um velho conhecido: o mau cheiro do rio Tietê, que corta a cidade de São Paulo e é o mais poluído do país.

De acordo com especialistas ouvidos por Ecoa, apesar de o principal responsável pelo odor ser o esgoto doméstico lançado ilegalmente no rio e em riachos que nele desaguam, as condições climáticas extremas registradas na cidade nas últimas semanas contribuem para intensificar o problema.

"Na maioria das vezes, o mau cheiro do Tietê é resultado da decomposição, por fungos e bactérias, de matéria orgânica morta que chega ao rio principalmente pelo esgoto irregular", afirma Ana Lúcia Brandimarte, professora do Departamento de Ecologia do IB (Instituto de Biociências) da USP (Universidade de São Paulo).