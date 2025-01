Governo do Pará garante que Belém terá leitos suficientes para a COP

O governador Helder Barbalho garantiu que todas as obras necessárias serão concluídas até setembro, dois meses antes do início da conferência. "As entregas estão sendo planejadas conforme o cronograma, com algumas estruturas prontas antes mesmo do prazo final", afirmou.

A vice-governadora e presidente do Comitê Estadual para a COP30, Hana Ghassan, garantiu que o estado disponibilizará 50 mil leitos durante o evento. "Teremos acomodações em diversas categorias e em quantidade superior à demanda, como ocorreu em outras COPs", afirmou.

Ela também esclareceu que o público estimado de 50 mil pessoas representa o total durante todo o período do evento e comparou com a COP29, em Baku, quando o dia de maior participação teve 28 mil pessoas, incluindo a organização do evento.

Obras no complexo turístico de lazer Estação das Docas em Belém Imagem: Pablo Porciuncula - 3.dez.2024/AFP

No primeiro evento público como presidente da COP30, o embaixador André Corrêa do Lago destacou que a equipe recebeu muitas avaliações positivas sobre o trabalho em andamento e demonstrou satisfação com as negociações realizadas até o momento. "Vai haver união muito boa entre a forma como o Pará vai abraçar essa COP e o governo brasileiro", disse. O objetivo, segundo ele, é realizar uma COP relevante no atual contexto mundial desafiador.

Simon Stiell, secretário-executivo da UNFCCC, destacou o compromisso da ONU em apoiar o evento. "O feedback que recebemos foi muito útil. O desafio de reunir líderes de 200 países é enorme, mas o Brasil é reconhecido por suas soluções inovadoras", elogiou.