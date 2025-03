Veja íntegra da primeira carta do presidente da COP30, André Corrêa do Lago

O Brasil sediará e presidirá a 30ª sessão da Conferência das Partes (COP30) da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC) em novembro de 2025, tendo como pano de fundo vários marcos históricos: a COP30 marcará 20 anos da entrada em vigor do Protocolo de Quioto e 10 anos da adoção do Acordo de Paris. Muito foi aprendido ao longo das três décadas de nosso regime multilateral. Entre conquistas e impasses, a UNFCCC tem sido um espelho das maiores qualidades e limitações da humanidade, mostrando como nossas sociedades, economias e políticas deveriam funcionar - e como elas funcionam na prática.

Sinto-me muito honrado por ter sido nomeado pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva como Presidente-Designado da COP30. Como negociador de longa data em mudança do clima, assumo com humildade essa imensa responsabilidade e estou determinado a servir o processo rumo à COP30 e além, na linha de nossos valores humanos compartilhados e da missão de consolidar nosso legado comum, ao mesmo tempo que buscamos a inovação necessária para responder à crise climática.

Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade

Em 1988, nós, as Nações Unidas, identificamos pela primeira vez a mudança do clima como uma "preocupação comum para a humanidade" e decidimos criar o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC). Quatro anos depois, nossos líderes ouviram os alertas científicos e se reuniram no Rio de Janeiro, com o objetivo final de evitar interferências antrópicas perigosas no sistema climático. Na Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, a "Cúpula da Terra", ou Rio92, os líderes mundiais assinaram a UNFCCC, definindo os princípios e os cinco pilares da resposta multilateral à mudança do clima: mitigação, adaptação, financiamento, tecnologia e capacitação.

Similarmente ao papel da UNFCCC na inauguração da governança climática multilateral, a Constituição Federal do Brasil, adotada naquele mesmo ano de 1988, consagrou os objetivos fundamentais da República brasileira: construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. A Constituição do Brasil também exige ao país reger-se em suas relações internacionais por princípios que incluem a "cooperação entre os povos para o progresso da humanidade". Esse princípio fundamental guiará a presidência da COP30 - não porque a diplomacia brasileira está constitucionalmente vinculada, mas também porque tem a firme convicção de que não há progresso futuro para a humanidade sem uma cooperação profunda, rápida e duradoura entre nossos povos.

COP30 no epicentro da crise climática

Entramos em 2025 com a confirmação de que 2024 foi o ano mais quente já registrado globalmente e o primeiro em que a temperatura média global ultrapassou 1,5°C acima de níveis pré-industriais. Logo em seguida, janeiro de 2025 marcou o mês mais quente já registrado. Com base em trabalhos anteriores sobre riscos físicos, transicionais e legais relacionados ao clima, o Conselho de Estabilidade Financeira - a organização internacional que monitora e recomenda políticas para o sistema financeiro global - informou em janeiro passado que os choques climáticos podem ameaçar a estabilidade financeira do mundo. A COP30 será, portanto, a primeira a ocorrer indiscutivelmente no epicentro da crise climática e a primeira a ser sediada na Amazônia, um dos ecossistemas mais vitais do planeta e que, de acordo com os cientistas, agora corre o risco de ponto de inflexão irreversível.