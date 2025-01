Lula indica presidente da COP, que lamenta saída dos EUA do Acordo de Paris

O diplomata André Corrêa do Lago fala com a imprensa após ser anunciado como presidente da COP30 Imagem: Lucas Borges Teixeira/UOL

Análise

Especialistas concordam que Corrêa do Lago é hoje o melhor nome. Ele conhece todas as negociações do clima e tem trânsito com todos os setores envolvidos dentro do próprio governo. Foi ele o responsável, por exemplo, em resolver o impasse entre países desenvolvidos e o sul global nas negociações do G20 sobre clima, que ameaçavam paralisar o comunicado da cúpula.

O impacto da posse de Donald Trump. A diretora-executiva do Greenpeace Brasil, Carolina Pasquali, destacou a nomeação de um presidente com experiência em diplomacia climática, após uma série de COPs com lideranças alinhadas a empresas de petróleo e gás. Ela ainda reforçou que o embaixador terá de lidar com o cenário polarizado após a saída dos EUA do Acordo de Paris.

Momento decisivo. Carolle Alarcon, gerente executiva da Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, também aprovou a escolha. "Sua liderança está à altura do grande desafio que representa a organização da COP mais crucial dos últimos dez anos, em um momento decisivo para o multilateralismo global".

Fortalecimento do diálogo. Para o CEBDS (Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável), representante do empresariado do país, a nomeação de André Corrêa do Lago ampliará a colaboração entre o setor público e privado. "Ele será uma peça-chave no fortalecimento do diálogo, para que a COP30 termine com resultados expressivos, sobretudo após os impasses vistos durante a última conferência, em Baku", afirmou Marina Grossi, presidente do CEBDS.