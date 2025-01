Presidente da COP30 é hábil, mas carece de linha direta com Lula

Escolhido por Lula nesta terça-feira (21) para presidir a COP30 do Clima da ONU, o embaixador André Aranha Corrêa do Lago tem competência amplamente reconhecida nas negociações do clima. Mas o que emplacou seu nome foi outra qualidade: a capacidade de conversar com os gregos e troianos dentro do nosso país.

Não é a cena lá fora que preocupa o país-sede da COP30 - prevista para acontecer em Belém entre 10 e 21 de novembro. São os nossos russos. A oposição de alas conservadoras do agronegócio e também dos setores de energia e infraestrutura vetou previamente um nome que soaria óbvio para o cenário internacional: o da ministra Marina Silva, do Meio Ambiente, ovacionada mundo afora pela sua biografia e pelos resultados na reversão do desmatamento na Amazônia.

Diferentemente do nome de Marina, celebrado entre ambientalistas, Lago tem bom trânsito político tanto no mundo da conservação quanto no setor privado brasileiro.