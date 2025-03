Txai Suruí e mais 23 ativistas são candidatos a 'jovem campeão' da COP30

No Brasil, a aposta de boa parte das ONGs e movimentos sociais é influenciar a agenda da presidência da COP ao longo do ano. Por isso, a escolha de uma figura que represente fielmente um setor pode definir o nível de alinhamento da sociedade com a COP30, ainda durante o preparo da conferência.

Além do jovem campeão, a presidência da COP30 deve escolher ainda uma figura mais antiga e tradicional das COPs do Clima: o High-Level Champion, responsável pela mediação com o setor privado.

Sem edital de chamamento, a nomeação deve ser feita a partir de indicações de lideranças de setores econômicos relevantes para o clima, como o agronegócio e o setor energético. Um dos favoritos para o cargo é Marcello Brito, que foi presidente da Abag (Associação Brasileira do Agronegócio) e secretário-executivo do Consórcio da Amazônia. Até o momento, a presidência da COP30 não sinalizou um prazo para a escolha, tradicionalmente feita no início do ano de cada COP.