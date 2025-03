Presidente da COP30 defende discurso menos abstrato sobre crise climática

Observatório do Clima. "A carta tem momentos inspiradores. De vários pontos que merecem ser lidos com especial atenção, destacamos dois: o reconhecimento de que Belém acontece num momento em que a crise climática "chegou à nossa porta" e precisa ser tratada como a emergência que é; e o chamado ao multilateralismo, no momento em que este enfrenta sua pior crise desde pelo menos o fim da Guerra Fria, em 1989. Numa indireta à política externa da lei do mais forte implementada por Donald Trump, Corrêa do Lago afirma que "ao entendermos que somos todos interdependentes na luta contra a mudança climática, precisamos reconhecer que a comunidade internacional só pode ser tão forte quanto seu elo mais fraco".

ClimaInfo."A Carta da COP30 reflete as dificuldades de seu tempo. Ela acerta ao afirmar que toda liderança do século 21 será definida pela capacidade de liderar em clima. Para que sua liderança seja crível, o Brasil precisará enfrentar debates delicados e garantir que a implementação da agenda climática seja ampla e coerente. Se a COP30 pretende ser lembrada como a COP da implementação, a transição para longe dos combustíveis fósseis terá de ser o assunto central no dia 21 de novembro de 2025."

WWF-Brasil. "A carta do presidente da COP30 é uma mensagem contundente de defesa do multilateralismo, de que apenas saídas individuais não bastam para enfrentar o desafio global das mudanças climáticas. Só a partir do diálogo e da cooperação (e a COP é um espaço privilegiado para que isso aconteça) é que podemos adotar saídas e soluções coletivas para um problema que afeta diretamente a vida das pessoas em todos os lugares do mundo. Trata-se também de um chamado à ação: essa será a COP da implementação, destacando a essencial participação de lideranças indígenas, mostrando que ciência, tecnologia e conhecimentos tradicionais devem caminhar juntos para o enfrentamento das crises climática e de biodiversidade", disse Alexandre Prado, líder de mudanças climáticas do WWF-Brasil.

350.org. "A natureza proativa e detalhada dessa carta da presidência da COP30 é um sinal encorajador - especialmente em contraste com a COP29. No entanto, a COP30 deve ser marcada por ações concretas, não apenas discussões e anúncios de compromissos sem maneiras claras de implementá-los. Embora a carta reconheça a importância das NDCs, dos povos indígenas e das energias renováveis, ela não chega a exigir metas concretas de energia renovável e a eliminação gradual dos combustíveis fósseis. A presidência da COP30 não deve seguir os discursos contraditórios em torno da expansão dos combustíveis fósseis com os quais o governo brasileiro tem brincado ultimamente", disse Ilan Zugman, Diretor para a América Latina e Caribe da 350.org.

Coiab (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira): "O presidente da COP acerta ao ver as florestas como uma resposta importante para a urgência climática. No entanto, embora a proteção das florestas seja fundamental, a verdadeira solução para a crise climática está em mudar as causas que a geram. A preservação das florestas só será eficaz se ampliarmos a demarcação das terras indígenas, tivermos um bom financiamento direto e fizermos a transição para uma sociedade de baixo carbono — e isso precisa ser rápido. Não podemos mais adiar a eliminação dos combustíveis fósseis. A cautela na carta sobre esse assunto exige mais coragem e ambição. Caso contrário, como diz a própria carta, 'a falta de ambição será julgada como falta de liderança'. A Amazônia não vai aguentar, por mais que façamos a nossa parte, se o planeta continuar pegando fogo", Toya Manchineri, coordenador-geral da Coiab.

* Com informações da AFP