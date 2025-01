Fórum Econômico Mundial: clima extremo é principal desafio no longo prazo

"A perspectiva para os riscos ambientais na próxima década é alarmante", diz o relatório. A severidade desses riscos deve crescer de forma significativa, com desastres climáticos assumindo um protagonismo ainda maior.

A pesquisa também revelou um contraste geracional: entrevistados mais jovens expressam maior preocupação com os desafios ambientais nos próximos dez anos do que os participantes mais velhos, evidenciando uma crescente conscientização entre as novas gerações.

Enquanto isso, questões econômicas, como desaceleração e inflação, perderam força nas classificações, refletindo um foco mais urgente em ameaças ambientais e sociais.

*Com informações da Reuters