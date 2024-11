Negociações da COP atrasam após países menos desenvolvidos deixarem reunião

Oficialmente, a conferência terminou na tarde de sexta-feira, mas na ausência de consenso, as negociações prosseguiram no estádio da capital do Azerbaijão, onde os funcionários já começaram a retirar móveis e decorações.

A presidência do Azerbaijão indicou que publicará este sábado uma proposta final de acordo, antes de submetê-la à aprovação dos quase 200 países reunidos.

As partes nas negociações tentam estabelecer como financiar a ajuda climática aos países em desenvolvimento para construir centrais solares, investir na irrigação e proteger as cidades contra as inundações.

Segundo os negociadores da delegação da UE, o principal contribuinte mundial para a luta contra as mudanças climáticas, o aumento da contribuição para 300 bilhões de dólares anuais estava condicionado à realização de progressos em outros pontos, como uma revisão anual dos esforços para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, ideia que países como a Arábia Saudita refutam categoricamente.

"Estamos no meio de um jogo de poder geopolítico entre alguns Estados produtores de combustíveis fósseis", denunciou a ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock. "Como União Europeia, não aceitaremos um acordo que seja feito às custas daqueles que mais sofrem os efeitos das crises climáticas", acrescentou.

"Responsabilidade"

Na sexta-feira, a ministra brasileira do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, já havia exigido esse valor, destacando ser "responsabilidade" dos países desenvolvidos.