Álbum de figurinhas educa sobre urgências climáticas

No campo, o Remo venceu o Paysandu por 3 a 2 e levou uma grande vantagem para o jogo de volta da final do Parazão, no próximo domingo, 11. Fora dele, o golaço é do Observatório do Clima e o seu Central da COP, uma campanha que pega emprestada a linguagem do futebol para fazer a conversa mais importante do nosso tempo. Ações aconteceram antes e durante a partida. Uma aula de sensibilidade e comunicação.

Funcionou assim. Colocaram estandes com as cores de cada time em todas as entradas, com uma dezena de especialistas explicando sobre aquecimento global, a conferência do clima, que acontece agora em novembro, ali mesmo, em Belém. O que mais as pessoas tinham de dúvidas foi respondido. E não foram poucas.

O grande lance é que os assuntos não foram contados tecnicamente, numa linguagem complexa para pessoas leigas feito nós, mas a partir do universo do futebol, que todo mundo ali naquela noite entendia. E se identifica. Usando as suas analogias, a sua estética, os seus símbolos. No site do projeto, você chega a esquecer que não encontrará uma notícia do Brasileirão, de tão igual que está ao jeito de falar de futebol. Até uma Bet climática existe por lá. E ainda tem o álbum de figurinhas da Central da COP 30, distribuído na entrada do estádio, que eu achei genial.