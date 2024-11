Carlos Nobre: Biden viu destruição da Amazônia e fez vários questionamentos

Joe Biden acompanhou de perto a destruição da Amazônia, viu incêndios na floresta e fez diversos questionamentos, revelou o colunista Carlos Nobre no UOL News desta segunda (18). O cientista e climatologista foi o único brasileiro presente no sobrevoo feito pelo presidente dos Estados Unidos sobre a região no domingo (17).

Biden visitou Manaus e anunciou um investimento de US$ 50 milhões (cerca de R$ 289 milhões) para o Fundo Amazônia. O valor está longe da promessa do governo norte-americano de oferecer US$ 500 milhões à floresta.