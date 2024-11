Por que a Vivo antecipou a meta net zero em cinco anos

Cadeia de fornecedores

A partir de 2021, quando a Vivo havia reduzido 76% das emissões no escopo 1 e 2, foi percebida a necessidade de ampliar as iniciativas de redução no escopo 3, relativas às emissões indiretas, como na operação dos fornecedores. O primeiro passo foi mapear quais eram aqueles com operação mais intensiva em carbono. No processo, a companhia entendeu que 125 dos 1232 fornecedores eram responsáveis por 85% do total das emissões de GEE.



Para mudar o cenário, a Vivo contratou uma consultoria para atuar diretamente nessas empresas. "O papel da consultoria é engajar, iniciar o inventário de emissões, desenhar um plano de ação e definir metas. Nosso objetivo é que o fornecedor, sem custo, passe a trabalhar com iniciativas de redução das emissões, não apenas para atender aos critérios da Vivo, mas para de fato se comprometer com o clima e, possivelmente, assumir metas públicas", explica Ribas.

Para se ter ideia do avanço, em 2022, apenas 30% deles tinham inventário de emissões. Hoje, são 70%. "Os fornecedores passam a entender que eles ganham muito ao promover boas práticas, inclusive em processos de concorrência para trabalhar com outras empresas". Para Ribas, no cenário ideal todos os fornecedores passarão por esse processo, considerando o desafio do movimento constante de encerramento e assinatura de novos contratos, e a maior parte deles se comprometerá com organizações como a Science Based Targets (SBTi), de metas públicas para o atingimento do net zero. "É um trabalho constante de conscientização. As grandes empresas já tinham alguma ideia dos impactos ambientais, mas parte delas, especialmente as que são pequenas e médias, não".

Para o 2025, a Vivo espera realizar um evento de reconhecimento para as companhias que estão migrando de maturidade no tema e para aquelas que estão iniciando. "É uma forma de impulsionar a ação e mostrar que estamos acompanhando os indicadores para alcançar o objetivo de emissões líquidas zero, em todos os escopos, em 2035".

Próximos passos

De acordo com Ribas, os resultados são possíveis especialmente pela estruturação das metas desde 2015, quando a companhia foi influenciada pela assinatura do Acordo de Paris, que visa evitar o aquecimento global em 1.5ºC ou mais. Outro fator é o acompanhamento do tema em dois comitês de sustentabilidade, sendo um deles com gestores e o CEO, e outro com o conselho de administração, além da vinculação das metas aos bônus desde 2019.