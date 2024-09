Governo corta 18% das verbas para transição energética em 2025

Apesar de a emergência climática ser cada vez mais evidente com os eventos recentes como queimadas e enchentes, os recursos destinados à transição energética serão menores no próximo ano - a redução é de 18%, para R$ 3,64 bilhões, em 2025, e comparação com R$ 4,44 bilhões, em 2024. A análise é do Inesc (Instituto de Estudos Socioeconômicos) com base nos dados do Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) para 2025.

"Nós entendemos que o planejamento orçamentário do Brasil deve contemplar recursos que consigam alavancar a necessidade e a urgência da transição energética, sobretudo uma transição energética com justiça socioambiental. E o planejamento orçamentário, seja no curto prazo ou no médio prazo quando a gente analisa por exemplo o plano plurianual, é pouco ambicioso para que a transição seja realmente efetivada", afirmou Cássio Cardoso Carvalho, assessor político do Inesc.

Alguns destaques do PLOA 2025

O texto orçamentário prevê as receitas e as despesas do governo federal para o próximo ano, e é enviado pela Presidência ao Congresso Nacional em agosto, e deve ser sancionado até 22 de dezembro. O PLOA 2025 estabelece limite de despesas primárias em R$ 2,249 trilhões, uma alta de 6,84% (R$ 143,9 bilhões) em relação a 2024.