Dez pontos para entender um relatório de sustentabilidade

De acordo com Lemme, as perguntas essenciais são as seguintes: "É um conselho dominado por um grupo de controle específico? Quantos membros são independentes? Tem um número ímpar de membros? Se for uma empresa com participação do governo, ele tem maioria de votos?"

Também é importante ver se a organização tem políticas definidas que dizem qual o compromisso e as práticas em relação a cada grande desafio de sustentabilidade.

Auditoria = credibilidade

A auditoria externa tem a missão de verificar as informações e os processos relatados e atestar se são reais e confiáveis. Portanto, é essencial para a credibilidade.

Segundo Lemme, as empresas "de primeira linha no Brasil e no mundo" já utilizam a certificação de terceira parte, que pode aparecer nos relatórios com a sigla SPO (second party opinion). O professor explica que há quatro grandes auditoras nesse mercado: Deloitte, Ernst & Young, PwC e KPMG.

Relato integrado fornece mais contexto

O processo considerado mais contemporâneo e completo é do relato integrado. Ele explica como a empresa gera valor e impacto em seis tipos de capitais: financeiro, social e de relacionamento, intelectual, manufaturado, humano e natural.