Transição energética nos EUA: Trump nega, Kamala silencia

Uma das vitrines da gestão de Joe Biden, no entanto, é justamente a política para aumentar a geração de energias renováveis. E o investimento previsto não é pequeno. O valor do orçamento previsto para o principal programa do governo dos EUA para infraestrutura, o Ato de Investimento em Infraestrutura e Empregos, é de U$ 1,2 trilhão e foi aprovado pelo Congresso em 2021. Esse dinheiro deverá ser desembolsado ao longo de um período de oito anos para modernizar a infraestrutura, inclusive a de energia. Há verba para grid elétrico, financiamento de uma rede para carros elétricos e pesquisa em geração limpa.

Além disso, U$ 800 bilhões em incentivos fiscais foram destinados para o programa de Redução da Inflação, um programa que inclui fabricantes de painéis solares, turbinas para energia eólica e carros elétricos.

O que Trump quer?

No documento com o programa de governo de um eventual governo Trump, o Programa 2025, divulgado pela campanha do republicano, um dos capítulos é sobre a geração de energia. O texto diz que o combate às mudanças climáticas foi usado "para criar uma escassez artificial de energia" e estima que esse artifício vai exigir trilhões de dólares em novos investimentos "para resolver um problema que foi criado pelo próprio governo e por grupos de interesse".

O programa afirma que vai "parar a guerra contra o petróleo e o gás natural". A equipe de Trump afirma também que pretende derrubar as ações para renovar a matriz elétrica do atual governo de Joe Biden e revogar leis já aprovadas. Segundo o texto, elas "estabelecem novos programas e estão dando centenas de bilhões de dólares a subsídios a desenvolvedores de energias renováveis, os investidores deles e grupos de interesse".

O Projeto 2025 afirma que um novo governo Trump deve rescindir os fundos que ainda não foram gastos nos programas de Biden. "A maior preocupação da atual administração é usar dinheiro dos contribuintes em geração eólica e solar, que são intermitentes, e acabar com o uso de fontes fósseis, que são garantidas", diz o texto.