Opep: transição energética deve ocorrer sem conflito com petróleo

A resposta à pergunta "Nosso futuro econômico ainda será impulsionado pelo petróleo?" deve se concentrar na compreensão da necessidade de manter a integração de todas as fontes de energia necessárias para apoiar e desenvolver nossa economia local e global, de acordo com Al Ghais.

Ele enfatizou que abrir mão do petróleo por outras fontes de energia é uma abordagem irrealista, pois desperdiça um elemento importante no qual várias indústrias dependem, incluindo a fabricação de materiais usados na criação de fontes de energia renovável. Baterias de lítio, por exemplo, são fabricadas com matérias-primas extraídas do petróleo, disse ele.

Al Ghais destacou os esforços da Opep em realizar consultas com vários países interessados em aderir à 'Declaração de Cooperação'. Ele explicou que o documento visa promover o diálogo entre os países participantes e os países produtores e consumidores de petróleo com o objetivo de aprimorar a estabilidade dos mercados de petróleo, bem como impulsionar a cooperação em vários campos, incluindo tecnologia, para o benefício de todas as partes interessadas envolvidas na indústria do petróleo.

A WGS 2024 reúne mais de 25 chefes de estado e governo, mais de 85 organizações internacionais, 140 governos, líderes de pensamento e especialistas, para discutir principais tendências globais futuras em 110 diálogos interativos com mais de 200 palestrantes proeminentes. A cúpula sediará 23 reuniões ministeriais e sessões executivas, recebendo mais de 300 ministros.