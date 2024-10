PagBank e Ruan Juliet realizam ação para o Dia das Crianças na Rocinha

O PagBank, em parceria com o influenciador digital Ruan Juliet, promoveu uma ação especial no Dia das Crianças na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, no último sábado (12). O evento, que levou alegria e entretenimento às crianças, incluiu a distribuição do Super Banco Imobiliário PagBank, uma versão do clássico jogo de tabuleiro, adaptada para ensinar educação financeira de forma lúdica.

Além do jogo, que substitui as notas de papel por cartões de crédito e débito de brinquedo e uma maquininha fictícia, o evento contou com diversas atividades recreativas, como brincadeiras, sorteios e apresentações musicais. A iniciativa faz parte do compromisso do PagBank com a inclusão financeira e o acesso à educação em regiões vulneráveis.