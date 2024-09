Falta de mão de obra qualificada é desafio para energia solar no Brasil

"O número ainda é muito reduzido, e as grandes usinas de geração centralizada acabam absorvendo a maioria desses profissionais, o que gera um déficit para outros projetos menores".

Nos EUA, a instalação de painéis em "fazendas" de energia solar pode começar a ser feita por robôs. A empresa AES, do setor de energia renovável, está testando maquinário para prescindir de trabalhadores para a construção de usinas solares na tentativa de resolver o problema da falta de mão de obra.

Chavarry e Albarello afirmam que até existe alguma automação no setor, mas que isso está longe de ser comparável à robotização de setores como o das montadoras, por exemplo.

A A. Dias tem um drone que o próprio Albarello opera, mas só quando a "fazenda" solar está pronta: "O drone tem uma câmera térmica que consegue identificar as placas que estão com aquecimento além do normal, o que pode identificar que a célula pode estar danificada". A manutenção ou substituição de uma eventual placa com problemas acontece manualmente.

Koloszuk, da Absolar, afirma que uma robotização do setor só vai ganhar impulso quando isso representar uma queda de custo. "Mas não vejo isso no curto horizonte", diz ele.

Por ora, os custos estão caindo em uma outra parte do negócio. As "epecistas" também são as responsáveis por comprar os equipamentos. Elvis Albarello, da A. Dias, diz que a soma dos custos dos materiais representa cerca de 70% do total de uma obra, e os 30% restantes são os pagamentos de salários.