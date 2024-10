Redução do período de chuvas destrói produção de alimentos no Cerrado

Como a renda é pouca, Antônio opta por alimentos industrializados, que são mais baratos, mas bem diferentes do que ele produz há décadas. "Quando dá fruta, a gente faz suco de caju. Quando não dá, no supermercado vem aqueles sucos pintados [suco em pó]. Depender de comida da rua é ruim, perde a diversidade, só tem industrializado", avalia. As folhas das plantas ficaram murchas. A espiga do milho não desenvolveu todos os gomos. O pé de abóbora não cresceu e tampouco deu frutos. Dias de trabalho e a alimentação dos próximos três meses perdidos.

"Há 30, 40 anos chovia bem por aqui. Agora, o tempo está quente e o solo fica seco", diz o agricultor. Cientistas já confirmaram que a chuva vem diminuindo no bioma. Entre os anos de 1960 e 1990, o período chuvoso da região durava 103 dias. Hoje, trinta anos depois, caiu para 98 dias.

De acordo com o estudo publicado no periódico Environmental Science & Policy, que investigou diversas produções acadêmicas publicadas em veículos de relevância científica, fenômenos climáticos como secas prolongadas e chuvas intensas alteram o ciclo hídrico, modificando o solo. Essas mudanças radicais interferem no desenvolvimento da planta, fazendo com que elas não se desenvolvam ou morram encharcadas por excesso de água.

Sávio Gomes, professor do Departamento de Nutrição do Centro de Ciências da Saúde da UFPB (Universidade Federal da Paraíba), fez parte da pesquisa e explica que esses fenômenos "reduzem a quantidade de alimentos e elevam o preço daqueles poucos alimentos in natura que são ofertados no mercado".

Um exemplo recente é o preço do arroz no Rio Grande do Sul, que disparou com um acréscimo de 13,2% por causa das enchentes. As secas prolongadas e os incêndios no Cerrado também devem refletir nas cifras dos alimentos nos próximos meses.

Em momentos como este, observa Gomes, a indústria tende a oferecer com mais intensidade opções de alimentos mais baratos, especialmente para que as famílias de baixa renda façam substituições. "Com isso, o consumo de alimentos ultraprocessados ocupa um percentual maior no cardápio, provocando uma dupla carga da má nutrição, em que as pessoas sofrem, ao mesmo tempo, com a desnutrição e a obesidade", explica.