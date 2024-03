Crise climática piora inflação e eleva preços dos alimentos, mostra estudo

Um estudo alemão publicado ontem (21) pela revista Nature indica que as mudanças climáticas podem representar uma ameaça à estabilidade de preços, com os impactos do clima na economia sendo cada vez mais evidentes.

De acordo com a pesquisa revisada por pares, com o aumento da temperatura até 2035, a inflação de alimentos pode ter uma alta de até 3,23 pontos percentuais em média globalmente por ano. Foram analisados dados de índices de preços ao consumidor de 121 países entre 1996 e 2021 para quantificar os impactos das condições climáticas na inflação.

Temperaturas mais altas causam aumento da inflação tanto em países de renda mais alta quanto mais baixa, e os efeitos variam de acordo com as estações e regiões, com impactos adicionais da variação diária da temperatura e de chuvas extremas.