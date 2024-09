Recorde de incêndios faz emissões de carbono dispararem no Brasil

O total acumulado de emissões de carbono nos incêndios florestais deste ano no Brasil têm sido maior do que a média registrada para queimadas no país em quase 20 anos, segundo dados do Copernicus, o programa de monitoramento de mudanças climáticas da UE (União Europeia), divulgados nesta segunda-feira (23). Essas emissões são impulsionadas, sobretudo, por incêndios registrados nos biomas do Pantanal e da Amazônia.

No Brasil, as emissões totais de queimadas acumuladas durante o ano de 2024 superaram a média, chegando a cerca de 183 megatoneladas de carbono até a data de 19 de setembro, de acordo com os dados do Serviço de Monitoramento Atmosférico do Observatório Copernicus (Cams), seguindo uma trajetória similar a registrada em 2007, ano em que essas emissões bateram recorde. Somente no mês de setembro, os incêndios florestais liberaram 65 megatoneladas de carbono.

Os índices de emissões de carbono resultantes de queimadas na região amazônica, particularmente no Amazonas, e no Mato Grosso do Sul, estiveram constantemente acima média - superando inclusive os recordes nacional e regionais. As emissões nesses dois estados foram as maiores já registradas nos últimos 22 anos, no Amazonas ficando em 38 megatoneladas, e no Mato Grosso do Sul, em 25 megatoneladas.