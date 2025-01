Clima extremo afastou 242 milhões das escolas em 2024, diz Unicef

Nesse período, pelo menos 16 países tiveram de suspender as aulas devido a eventos climáticos extremos, especialmente no leste da Ásia e no Pacífico devido ao tufão Yagi, que afetou um total de 16 milhões de crianças. Ao longo do ano, nessas regiões, um total de 50 milhões de alunos foram diretamente atingidos.

O sul da Ásia, no entanto, foi a região mais afetada em 2024, com 128 milhões de alunos, a maioria na Índia, onde ao menos 54 milhões sofreram com ondas de calor - o mesmo ocorreu em Bangladesh para 35 milhões.

Somente no mês de abril, além de Índia e Bangladesh, as ondas de calor atingiram mais de 170 milhões de crianças e adolescentes em outros países do sul e sudeste asiático, a exemplo de Camboja, Tailândia e Filipinas.

África sofre com tempestades e seca

Na África, o fenômeno El Niño continuou a ter impacto devastador, com chuvas fortes e inundações frequentes no leste do continente e secas severas em partes do sul.

O ciclone Chido e a tempestade tropical Dikeledi, por exemplo, deixaram o território francês de Mayotte em ruínas e destruíram mais de 330 escolas em Moçambique, prejudicando gravemente a educação.