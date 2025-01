Quais regiões do planeta são mais vulneráveis às mudanças climáticas?

Embora as mudanças no clima já sejam uma realidade em todo o planeta, algumas regiões são mais susceptíveis a seus efeitos. Por volta de 3,3 a 3,6 bilhões de pessoas vivem hoje em contextos considerados de grande vulnerabilidade às alterações climáticas.

A maior frequência de fenômenos meteorológicos extremos tem afetado de forma severa comunidades em regiões da África, Ásia, Américas Central e do Sul, aumentando a insegurança alimentar e hídrica nessas regiões.

Globalmente, os povos indígenas, os pequenos produtores de alimentos e as famílias de baixa renda sofrem mais com os impactos adversos do clima, de acordo com o sexto relatório de avaliação do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima).

Ainda segundo o relatório, entre 2010 e 2020, a mortalidade associada a inundações, secas e tempestades foi 15 vezes maior em regiões altamente vulneráveis, em comparação com áreas de vulnerabilidade muito baixa. Isso demonstra a enorme desigualdade na resiliência e na capacidade de resposta aos fenômenos climáticos. Entenda mais a seguir:

Como os cientistas identificam as regiões mais vulneráveis?

De acordo com o pesquisador Victor Hugo Abreu, da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), para identificar as regiões mais vulneráveis a eventos climáticos extremos é necessário fazer uma análise de risco climático detalhada, avaliando três aspectos principais: ameaça, exposição e vulnerabilidade.

A ameaça se refere à probabilidade e intensidade dos eventos, como inundações, secas ou tempestades, em uma determinada região.

A exposição analisa o grau de interação da população com esses eventos, considerando fatores como densidade populacional, localização geográfica, uso do solo e infraestrutura.

Por fim, a vulnerabilidade avalia a susceptibilidade dos sistemas expostos a danos, incluindo a sensibilidade (o grau de impacto esperado) e a capacidade adaptativa (a habilidade de responder e se adaptar).

"A análise de risco climático exige dados históricos do clima, projeções futuras, informações socioeconômicas e ambientais e o uso de ferramentas geoespaciais, como o Sistema de Informação Geográfica", explica Victor Hugo Abreu.

"O objetivo é mapear de forma sistemática as áreas de maior risco, fundamentando políticas públicas e intervenções estruturais preventivas para reduzir impactos futuros", completa o pesquisador.

Que regiões são mais vulneráveis atualmente?

De maneira geral, as áreas mais susceptíveis são:

Regiões costeiras e ilhas pequenas: áreas como Ilhas Maldivas, Tuvalu e Bangladesh são extremamente vulneráveis ao aumento do nível do mar, tempestades costeiras e ciclones tropicais.

áreas como Ilhas Maldivas, Tuvalu e Bangladesh são extremamente vulneráveis ao aumento do nível do mar, tempestades costeiras e ciclones tropicais. África subsaariana: a região enfrenta secas frequentes, ondas de calor e inundações, agravadas pelo baixo nível de desenvolvimento econômico, infraestrutura precária e dependência da agricultura de subsistência.

a região enfrenta secas frequentes, ondas de calor e inundações, agravadas pelo baixo nível de desenvolvimento econômico, infraestrutura precária e dependência da agricultura de subsistência. Sul da Ásia: países como Índia, Paquistão e Nepal experimentam regularmente inundações devastadoras, ciclones, ondas de calor e deslizamentos de terra, principalmente durante as monções (sistemas de ventos sazonais caracterizadas por mudanças regulares na direção do vento ao longo do ano, causadas principalmente pelas diferenças de temperatura e pressão entre os continentes e os oceanos adjacentes).

países como Índia, Paquistão e Nepal experimentam regularmente inundações devastadoras, ciclones, ondas de calor e deslizamentos de terra, principalmente durante as monções (sistemas de ventos sazonais caracterizadas por mudanças regulares na direção do vento ao longo do ano, causadas principalmente pelas diferenças de temperatura e pressão entre os continentes e os oceanos adjacentes). Sudeste asiático: Filipinas, Vietnã e Indonésia são atingidos por ciclones tropicais, inundações, deslizamentos de terra e aumento do nível do mar.

Filipinas, Vietnã e Indonésia são atingidos por ciclones tropicais, inundações, deslizamentos de terra e aumento do nível do mar. Ártico: Embora menos populoso, o Ártico é altamente vulnerável ao aquecimento global, com impactos como o derretimento do gelo marinho, o degelo do permafrost (tipo de solo da região que permanece congelado em baixas temperaturas) e outras alterações nos ecossistemas.

Embora menos populoso, o Ártico é altamente vulnerável ao aquecimento global, com impactos como o derretimento do gelo marinho, o degelo do permafrost (tipo de solo da região que permanece congelado em baixas temperaturas) e outras alterações nos ecossistemas. América Central e Caribe: regiões sofrem com furacões, aumento do nível do mar e episódios extremos de seca e inundações.

regiões sofrem com furacões, aumento do nível do mar e episódios extremos de seca e inundações. América do Sul tropical: A bacia amazônica é vulnerável a secas extremas e incêndios florestais, exacerbados pela mudança do clima e pelo desmatamento.

A bacia amazônica é vulnerável a secas extremas e incêndios florestais, exacerbados pela mudança do clima e pelo desmatamento. Regiões áridas e semiáridas: áreas como o Sahel, Oriente Médio e partes da Austrália são atingidas por secas severas, ondas de calor e desertificação (processo de degradação ambiental que ocorre em áreas secas, áridas e semiáridas, resultando na perda da produtividade do solo e na transformação do ecossistema em um ambiente semelhante a um deserto).

Países em desenvolvimento são mais vulneráveis?

Sim, países em desenvolvimento são considerados mais vulneráveis aos efeitos da mudança do clima devido a uma combinação de fatores. Segundo Victor Abreu, aspectos socioeconômicos, geográficos e institucionais limitam sua capacidade de adaptação e de resposta a eventos climáticos extremos.

Que fatores contribuem para que uma região seja considerada vulnerável?

Dependência de recursos naturais sensíveis ao clima: muitas economias em desenvolvimento dependem fortemente de setores como agricultura, pesca e silvicultura, que são altamente sensíveis a variações climáticas, como secas, inundações e mudanças nos padrões de chuva e temperatura.

muitas economias em desenvolvimento dependem fortemente de setores como agricultura, pesca e silvicultura, que são altamente sensíveis a variações climáticas, como secas, inundações e mudanças nos padrões de chuva e temperatura. Baixa capacidade econômica e tecnológica: recursos financeiros e tecnológicos limitados dificultam a implementação de medidas eficazes de adaptação, como infraestrutura resiliente (infraestruturas que resistem, se adaptam e se recuperam rapidamente frente a desastres naturais, por exemplo), sistemas de monitoramento climático e tecnologias de mitigação.

recursos financeiros e tecnológicos limitados dificultam a implementação de medidas eficazes de adaptação, como infraestrutura resiliente (infraestruturas que resistem, se adaptam e se recuperam rapidamente frente a desastres naturais, por exemplo), sistemas de monitoramento climático e tecnologias de mitigação. Fragilidade institucional e governança limitada: instituições menos estruturadas podem gerar dificuldades na elaboração e execução de políticas públicas para lidar com os impactos climáticos.

instituições menos estruturadas podem gerar dificuldades na elaboração e execução de políticas públicas para lidar com os impactos climáticos. Alta densidade populacional em áreas de risco: muitos países em desenvolvimento possuem populações numerosas vivendo em áreas vulneráveis, como zonas costeiras, deltas de rios e regiões de baixa altitude.

muitos países em desenvolvimento possuem populações numerosas vivendo em áreas vulneráveis, como zonas costeiras, deltas de rios e regiões de baixa altitude. Desigualdade social: comunidades de baixa renda têm menos recursos para se proteger ou se recuperar de desastres climáticos.

comunidades de baixa renda têm menos recursos para se proteger ou se recuperar de desastres climáticos. Infraestrutura inadequada: infraestruturas precárias ou inexistentes, como saneamento básico, transporte e sistema de saúde, aumentam a exposição e dificultam a recuperação após eventos climáticos extremos.

E no Brasil, que regiões são mais vulneráveis?

Por ter uma localização tropical, o Brasil é uma das regiões mais sensíveis às mudanças do clima e um dos países que serão mais impactados por elas, segundo o pesquisador Paulo Artaxo, do Centro de Pesquisa e Inovação em Gases de Efeito Estufa da USP. Isso se deve principalmente ao aumento da temperatura e à redução da precipitação já registrados hoje no país.

A Amazônia e a região Norte, por exemplo, enfrentam vulnerabilidades significativas decorrentes da perda de cobertura florestal. A região é especialmente suscetível a eventos de seca, que têm crescido com o avanço da mudança do clima e da maior incidência de incêndios florestais.

"A degradação da floresta Amazônica também diminui a capacidade de retenção de carbono, exacerbando o efeito estufa", pontua Victor Abreu. "As populações que dependem diretamente da floresta, como as comunidades indígenas e ribeirinhas, apresentam desafios maiores em decorrência da diminuição da biodiversidade, alterações no ciclo hidrológico e escassez de recursos naturais", completa.

O professor Artaxo lembra ainda que muitas regiões na Amazônia dependem do transporte dos rios. Se eles secam, as cidades ficam isoladas, sem condições de receber comida, medicamentos e assistência adequada.

Já a região semiárida do Nordeste tem enfrentado secas mais intensas e prolongadas nos últimos anos. A mudança do clima pode resultar em uma maior escassez de água, afetando o abastecimento para consumo das populações locais e atividades como agricultura e pecuária.

Além disso, a elevação do nível do mar pode afetar áreas costeiras na região, agravando o risco de erosão e salinização de aquíferos (aumento da concentração de sais dissolvidos na água subterrânea, tornando-a inadequada para consumo humano, irrigação e outros usos).

Paulo Artaxo afirma que muitas regiões do nordeste brasileiro já vivem no limite superior de temperatura, na faixa de 41°-42°, o que geraria um impacto muito maior na saúde da população com um aumento de 4° graus do que em cidades como Estocolmo, por exemplo.

"As temperaturas elevadas e as alterações na precipitação são questões críticas. As regiões que já sofrem estresse hídrico podem se tornar inabitáveis nas próximas décadas, simplesmente por falta de água para manter atividades econômicas e os serviços para população", alerta o pesquisador.

O restante do país está a salvo?

Não. Embora menos vulneráveis às secas, as regiões Sul e Sudeste também enfrentam riscos com o aumento de eventos extremos, como inundações e deslizamentos de terra, provocados pelo aumento da precipitação e pela maior intensidade das chuvas.

"Cidades densamente urbanizadas, como São Paulo e Rio de Janeiro, têm alta vulnerabilidade a desastres naturais por conta da ocupação irregular do solo, infraestrutura inadequada para drenagem e baixa capacidade de adaptação. O aumento da temperatura também pode afetar a saúde pública e a produção agrícola em algumas áreas", explica Victor Hugo Abreu, da UFRJ.

No Centro-Oeste, as temperaturas elevadas e as mudanças no regime de chuvas afetam principalmente a produção agrícola, especialmente de soja e milho.

Por fim, as grandes regiões metropolitanas do litoral brasileiro, como Grande Vitória, Salvador, Recife e Fortaleza, enfrentam vulnerabilidades devido ao aumento do nível do mar. A urbanização descontrolada, o uso inadequado do solo e a baixa resiliência das infraestruturas tornam essas áreas mais suscetíveis aos impactos climáticos.

Fonte: Victor Hugo Abreu, pesquisador de pós-doutorado do Programa de Engenharia de Transportes do Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa de Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (PET/COPPE/UFRJ); Paulo Artaxo, pesquisador do Centro de Pesquisa e Inovação em Gases de Efeito Estufa da Universidade de São Paulo (USP), professor titular do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP