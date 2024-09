Expedição Voz dos Oceanos parte de Florianópolis rumo ao G20 no Rio

Que saudade eu estava dessa vida no mar! Depois de um breve hiato, embarcamos em Florianópolis e iniciamos a segunda etapa da nossa expedição marítima Voz dos Oceanos! Zarpamos e, nos primeiros minutos de navegação, passamos sob a icônica Ponte Hercílio Luz - cartão postal da capital e do estado catarinense. Que emoção sentir o vento no rosto, ouvir o som das ondas e do mar batendo no casco da embarcação, sentir o balanço das águas... Não conseguia disfarçar minha alegria. Considerando os anos de preparação e os de expedições, já são 5 décadas vivendo no mar. O terráqueo ficou lá no passado, dando espaço para a minha essência, para esse ser marinho que me tornei.

Para além da minha felicidade pessoal, esse retorno a bordo também representa a continuidade da nossa missão e com novidades muito legais. Para começar, decidimos adotar uma segunda embarcação Voz dos Oceanos para essa nova etapa da expedição. O veleiro Kat ainda está na Nova Zelândia, de onde deverá partir nos próximos meses rumo ao Brasil, concluindo a rota internacional e a primeira volta ao mundo da nossa iniciativa. Em paralelo, nos dividimos para garantir uma nova navegação pela costa brasileira.

Temos muitas milhas a serem percorridas. De volta às emoções desse retorno ao mar, seguimos navegando rumo ao Rio de Janeiro. Partimos de Florianópolis, passamos por Itajaí e Balneário Camboriú e, agora, estamos em São Francisco do Sul, onde concluiremos o estado de Santa Catarina. Nestas primeiras semanas da segunda etapa da expedição Voz dos Oceanos, levamos conscientização ambiental para os colaboradores do nosso apoiador, Santos Brasil, que nos receberam no porto de Imbituba, acompanhados de seus familiares. Também conhecemos o trabalho de reabilitação de animais marinhos, coordenado pela equipe da Univali, uma das nossas parceiras no pilar científico, de reaproveitamento de resíduos eletrônicos, feito pela Reciclavale, e de educação ambiental sobre as águas do projeto Aprendendo com o Mar.