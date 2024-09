História real de "Meu Amigo Pinguim" conquista os EUA com DNA brasileiro

Cresci navegando pelos oceanos do planeta, conhecendo lugares e culturas diversas e levando, na bagagem, as referências do nosso país. Sempre tive orgulho de ser um cidadão do mundo com RG brasileiro. E, há muito tempo, busco - dentro das minhas atividades e iniciativas - projetar positivamente nosso país no exterior. Como um dos líderes da Voz dos Oceanos, me orgulho de fazer parte de uma iniciativa do Brasil para o mundo, que vem se destacando nacional e internacionalmente na defesa do nosso planeta Água. E, como cineasta, vivo um momento muito especial.

Em 2016, durante a campanha para o Oscar de "Pequeno Segredo" em Hollywood, fui apresentado a produtores americanos, que ficaram encantados com o filme e, logo em seguida, surpresos com o orçamento daquela obra que lhes pareceu tão grandiosa. Somos brasileiros, operamos milagres na realização dos nossos sonhos. Em conversa que foi navegando para lugares mais formais, descobriram que eu havia crescido e iniciado minha história cinematográfica no mar. Pronto! Pareceu o combo perfeito pessoa física - pessoa jurídica ideal para a próxima produção deles.

Assim veio o convite para eu dirigir "Meu Amigo Pinguim" e a minha surpresa ao descobrir eles haviam comprado uma história brasileira que eu e o mundo todo havíamos conhecido. A história de seu João, um pescador de Provetá, na Ilha Grande, que salvou um pinguim e, a partir de então, viveu uma das mais lindas histórias de amizade entre humanos e animais. Durante 8 anos consecutivos, Dindim - o pinguim - viajou 8 mil quilômetros, entre a Patagônia e a Ilha Grande, e passava meses vivendo com seu João. Quando essa história viralizou e alcançou o mundo, os americanos viram o que, hoje, é evidente: essa história rende um filme!