O que empresários de tecnologia faziam na posse de Trump?

Em outubro do ano passado, a consultoria Interbrand atualizou o seu ranking das marcas mais valiosas do mundo. As cinco primeiras colocadas são do setor de tecnologia. Na lista da Fortune Global 500, que leva outros critérios em consideração para eleger as maiores empresas, aconteceu a mesma coisa. Elas só mudaram de ordem. Qual história esse dado nos conta?

Entre as tantas imagens que nasceram da posse de Donald Trump, nos Estados Unidos, uma em especial chamou a atenção nas redes sociais. Nela, aparecem as lideranças das principais empresas de tecnologia, um ao lado do outro. Até o TikTok, proibido de funcionar no país até algumas horas antes da posse, apareceu com o seu CEO. O produto mais valioso do nosso tempo é a atenção?

Ditado que roda por aí, vale no nosso caso, também: se você usa algum produto ou serviço sem pagar nada por isso, então na verdade, o produto é você. Faz sentido. Finalista do Prêmio Jabuti 2022, "A Superindustria do Imaginário", do professor Eugênio Bucci, nos explica isso como se fosse uma aula - detalhe em detalhe. Nosso olhar, entendido aqui como atenção e intenção sobre as pessoas e coisas, nunca valeu tanto. E nunca esteve tão sequestrado. Não é à toa que o subtítulo do livro é assim: "Como o capital transformou o olhar em trabalho e se apropriou de tudo que é visível". Tudo mesmo. Inclusive a política institucional.