Política é vida cotidiana, do ônibus à construção do nosso futuro

O ônibus que você pegou hoje cedo é política. O lugar em que ele parou perto ou longe da sua casa é política. O valor que você gastou na marmita, que você gastou no vale-refeição. O seu direito em ter um vale-refeição, política.

As leis que te protegem no seu trabalho, a roupa que você veste neste trabalho. O combinado que você fez sobre quem almoça primeiro no seu departamento, quem almoça logo depois. Tudo, política.

Política é essa negociação dos nossos interesses comuns e das nossas diferenças para construir um melhor jeito de fazer o mundo para todos os seres. Se a gente conversa com alguém para resolver uma coisa, a gente está fazendo política.