Para ficar de olho: cinco jovens talentos que estão transformando o Brasil

Yane Mendes, Recife

É uma cineasta periférica da favela do Totó, em Recife, e uma educadora social comprometida com a transformação e valorização dos territórios de periferia. Sua trajetória é marcada pelo uso da câmera como ferramenta de denúncia das violações de direitos e pela produção de filmes que promovem reflexões críticas sobre a vida nas periferias e a dignidade dos seus moradores.

Como coordenadora da Rede Tumulto, Yane atua na promoção de articulação, comunicação e formação com diversas periferias de Recife, buscando fortalecer as vozes e os saberes desses territórios. Ela também integra a Articulação de Negras Jovens Feministas (ANJF) e contribui para o Movimento de Mulheres do Audiovisual de Pernambuco (MAPE).

Wellington Amorim, São Paulo

É cofundador da Maloka Filmes e possui uma trajetória marcante no cinema e na produção audiovisual. Ele dirigiu o curta-metragem documental "O Preço" (2014) e foi apresentador e roteirista de três episódios da série "Explorer Investigation" (2018) do National Geographic. Em 2020, assinou a produção executiva e a direção de fotografia do curta-metragem ficcional "Perifericu" e a direção de fotografia do curta documental "Dub-Magneficente".