Racismo ambiental é sobre quem vai ter um lugar no futuro

E o racismo ambiental vem para evidenciar como essas populações são as primeiras a sofrerem com a degradação ambiental - seja pela poluição industrial, pela devastação de territórios ou pela ausência de políticas públicas. Por esse motivo, o futuro precisa ser reconstruído com os pés no chão da história, com o olhar atento aos nossos.

Durante a COP29, realizada no mês de novembro em Baku, no Azerbaijão, a COP das Baixadas, um coletivo de jovens quilombolas, indígenas e periféricos, levou a pauta do racismo ambiental para o centro das discussões globais. Lideranças emergentes e outros ativistas deram visibilidade às injustiças climáticas enfrentadas pelas periferias urbanas e comunidades tradicionais brasileiras, denunciando como as mudanças climáticas não afetam todos de forma igual.

Em 2025, a COP30 será realizada em Belém, no coração da Amazônia e há uma grande expectativa sobre como essas vozes serão amplificadas. Não se trata apenas de uma oportunidade para falar sobre as ameaças enfrentadas pela floresta e seus povos; trata-se de um marco histórico para mostrar que o enfrentamento à crise climática global só terá sentido se incluir os saberes e as demandas das populações que vivem na linha de frente da crise. O que faremos depois da 'COP das COPs'?

Os dados do Censo 2022, analisados pela Conectas Direitos Humanos, apresentam números que escancaram a realidade do racismo ambiental no país. Segundo o levantamento, as populações negras e indígenas continuam desproporcionalmente expostas aos impactos ambientais mais severos. Faltam saneamento básico, infraestrutura e acesso a serviços essenciais, mas sobram riscos como enchentes, deslizamentos de terra e poluição industrial.

Um exemplo é a distribuição de saneamento básico: nas áreas habitadas majoritariamente por brancos, o acesso chega a 94%, enquanto nas periferias e zonas rurais - onde predominam comunidades negras e indígenas - esse número cai drasticamente. Além disso, 75% das áreas urbanas de maior risco ambiental no país são ocupadas por famílias negras.

As crises ambientais também impactam a saúde da população de forma desproporcional, sendo as comunidades negras, indígenas e os povos tradicionais os mais afetados - a constatação está no boletim divulgado recentemente pelo CBJC (Centro Brasileiro de Justiça Climática) em parceria com o Ministério da Saúde. Esses dados reforçam uma percepção que Nego Bispo sempre verbalizou: o racismo ambiental não é apenas sobre o meio ambiente, mas sobre a própria estrutura desigual que define quem vive e quem morre.