Dia de Doar: um convite para a generosidade coletiva

O que torna essa data ainda mais especial é sua proximidade com a Black Friday. Após um dia dedicado ao consumo, o Dia de Doar convida todos a refletirem sobre o que realmente importa, transformando o impulso de comprar em um gesto de generosidade. É uma oportunidade de equilibrar as ações, promovendo conexões que aproximam as pessoas e fortalecem os laços entre quem doa e quem recebe.

Segundo a pesquisa "Varejo com Causa" de 2023, 70% dos consumidores têm uma visão positiva do convite feito no caixa para contribuir com uma causa, e 80% dos doadores no varejo acreditam que oferecer mecanismos de doação melhora a imagem da marca. Esses dados evidenciam que a integração de iniciativas de doação no ambiente de consumo não apenas beneficia as causas apoiadas, mas também fortalece a relação entre empresas e clientes.

Um dos desafios que é possível apontar, é a percepção pública sobre confiança e transparência em organizações filantrópicas. O estudo "Perspectivas para a Filantropia no Brasil 2023", realizado pelo IDIS, mostrou que muitos brasileiros ainda têm dúvidas sobre como os recursos doados são utilizados. Isso reforça a necessidade de investimentos em mecanismos que demonstrem o impacto real das doações e garantam a prestação de contas.

Diante dessas ações que vêm crescendo, nasceu uma movimentação, que busca consolidar a doação como parte essencial da nossa identidade social, indo além de iniciativas pontuais e datas específicas. Trata-se de cultivar um valor perene de empatia e solidariedade, promovendo a doação como um comportamento habitual. Para tornar essa cultura estrutural, é fundamental investir em educação, campanhas e incentivos que engajem a sociedade de forma contínua e integrem a doação ao ciclo econômico e social. Ao fortalecer instituições que promovem doações e oferecer transparência, cria-se confiança no impacto dessas ações.

Além disso, políticas de incentivo e reconhecimento social tornam o movimento mais acessível, estimulando empresas e pessoas a verem a doação não apenas como caridade, mas como um investimento social capaz de transformar comunidades e fortalecer o tecido social do país. Isso reforça a missão ao orientar ações que incentivam campanhas educativas e o engajamento em redes de apoio, promovendo um ciclo de generosidade que vai além de uma data específica.

Quando uma empresa se envolve, não apenas fortalece sua atuação em ESG, mas também inspira colaboradores e clientes a participarem dessa transformação. Afinal, doar é mais do que um ato de caridade; é uma manifestação de cidadania e uma forma de nos sentirmos parte de algo maior.