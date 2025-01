Redescoberta das antas é marco para a conservação no Rio de Janeiro

Em um feito histórico, as antas (Tapirus terrestris), dadas como extintas no estado do Rio de Janeiro há cerca de um século, foram recentemente flagradas em vida livre no parque Estadual Cunhambebe, segundo maior do RJ. A descoberta, realizada pelo Inea (Instituto Estadual do Ambiente), em parceria com a Vale, com o auxílio de armadilhas fotográficas, não apenas marca o retorno de uma espécie emblemática, mas também reforça a importância das políticas de conservação ambiental para a proteção de ecossistemas.

Esse registro é mais do que um simples reencontro com a fauna fluminense. Trata-se de um sinal claro de que esforços de conservação, como a proteção de quase meio milhão de hectares de Mata Atlântica em unidades de conservação estaduais, estão produzindo resultados concretos. O retorno da anta, com registros de grupos e até de uma fêmea com filhote, sugere uma população viável e autossustentável, algo impensável há algumas décadas.

A anta-brasileira, maior mamífero terrestre da América do Sul, possui um papel vital no equilíbrio ecológico. Como dispersora de sementes, ela contribui diretamente para a regeneração de florestas, conectando diferentes áreas do habitat e promovendo a biodiversidade. Sua presença no estado, especialmente após a devastação causada pela urbanização, caça e perda de habitat no último século, simboliza não apenas a resiliência da espécie, mas também o potencial de recuperação ambiental quando há investimento em políticas públicas eficientes.