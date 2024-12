Ser voluntário é um ato de coragem

Em 5 de dezembro, o mundo celebrou o Dia Internacional do Voluntariado, um convite para refletirmos sobre a força do altruísmo. Ser voluntário é mais do que doar tempo; é entregar-se de coração. É entender que, muitas vezes, um pequeno gesto tem o poder de transformar vidas - e que, nessa troca, quem doa também se transforma.

O voluntariado também é um ato de coragem. Coragem para sair de si mesmo, para perceber o outro em sua vulnerabilidade e oferecer não apenas ajuda, mas presença. Quando nos doamos ao próximo, descobrimos que o impacto vai além do que imaginávamos. Pois, no fundo, cada sorriso que plantamos no outro floresce dentro de nós.

Cada abraço, palavra de incentivo ou momento compartilhado cria uma conexão invisível, mas poderosa. No contato com crianças, por exemplo, aprendemos que o mais valioso não está em bens materiais, mas na atenção genuína e no carinho incondicional. Uma criança que te olha nos olhos com gratidão nos ensina a essência da vida: o amor puro e despretensioso.