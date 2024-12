5 maneiras de tornar a sua festa inclusiva para pessoas autistas

- Certifique-se de a pessoa possa escolher. A participação em brincadeiras, interações e até mesmo na presença física no evento deve ser opcional. Permita que cada um contribua no seu ritmo e na medida do seu conforto.

- Ofereça previsibilidade. Explique com antecedência todas as regras e dinâmicas — desde as trocas de presente até o tipo de interação esperado. Convites nítidos enviados com antecedência ajudam a reduzir a ansiedade.

- Crie espaços calmos. Disponibilize um lugar mais silencioso e afastado do tumulto, onde qualquer pessoa (não apenas autistas) possa recarregar as energias.

- Seja flexível. Em celebrações corporativas, considere o impacto da chamada "ressaca social" e ofereça flexibilidade de horários ou até mesmo folgas no dia seguinte.

Por que isso tudo é tão importante?

As festas de fim de ano são, essencialmente, símbolos de união, celebração e momentos de conexão. Ignorar as necessidades de pessoas autistas nesses eventos é perpetuar as exclusões que elas enfrentam cotidianamente. É como dizer, ainda que indiretamente, que esses momentos não foram planejados para elas. Tornar as festas mais acessíveis, independentemente da ocasião, beneficia todo mundo.