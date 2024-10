Litoral do Brasil tem contaminação generalizada por microplásticos

Mas os estudos sobre as consequências para o meio ambiente, a fauna aquática e a saúde humana, assim como a extensão da poluição, ainda são escassos.

No Brasil, o quarto maior produtor de plásticos do mundo, com quase 12 milhões de toneladas por ano, dois importantes estudos estão em fase de análises laboratoriais para mapear regiões, calcular a carga poluente, tipificar as características do plástico, e, por fim, conhecer o caminho do lixo até o Oceano Atlântico.

O projeto MICROMar, que tem a coordenação do professor Guilherme Malafaia, do Instituto Federal Goiano, e conta com pesquisadores de diversas universidades estaduais e federais, percorreu 7.500 km de orla em um ano e meio de viagens, colhendo amostras de areia e água do mar em 1.212 praias de 211 municípios.

Com 10 mil amostragens em análise, o MICROMar apresentará o maior diagnóstico sobre poluição plástica já feito no país.

Pesquisador do projeto MICROMar retirando amostras da praia da Enseada, Angra dos Reis (RJ) Imagem: Thiarlen Marinho da Luz

O objetivo é identificar e quantificar os resíduos com base na diversidade do litoral, levando em conta a ocupação, o turismo e características climáticas como precipitação e direção dos ventos — considerados, junto com a desembocadura dos grandes rios, importantes carreadores de poluentes até o oceano.