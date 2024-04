Conferência da ONU finaliza esboço de tratado contra poluição plástica

A quarta e penúltima rodada de negociações lideradas pela ONU para reduzir a contaminação por plásticos terminou no Canadá com as bases para o Tratado Global contra poluição plástica (INC-4), o primeiro no mundo, que pode ficar pronto no fim do ano. O pacto, no entanto, não aborda limites à produção.

Pela primeira vez, delegados de 175 países e observadores discutiram um esboço do que se tornará um tratado global para acabar com o problema dos plásticos que estão em todas as partes, desde os cumes das montanhas até as profundezas do oceano, assim como no sangue e no leite materno humanos.

A rodada do Canadá continuou a partir das bases das negociações encerradas no Quênia há cinco meses.