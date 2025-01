Startup transforma restos de comida em cimento sustentável

O investimento em pesquisa e inovação pode levar o planeta a um patamar bem mais interessante. Um lugar em que - literalmente - nada se perde, tudo se transforma. No Japão, dois pesquisadores da Universidade de Tóquio descobriram que restos de comida podem deixar de entupir os aterros sanitários e se transformar em uma espécie de cimento biodegradável, que pode ser usado na construção civil e em objetos de decoração, como vasos e pratos. O inusitado é que quem quiser pode também ingerir o material, já que ele é comestível se for partido e fervido.

Os professores japoneses Kota Machida e Yuya Sakai fundaram a Fabula, startup que tem o propósito de evitar o desperdício de alimentos, um problema endêmico no mundo. Relatório divulgado pelas Nações Unidas no ano passado aponta que mais de 1 bilhão de refeições vão parar no lixo diariamente em todo o planeta. Isso dá uma média de 132 kg de comida jogados fora por pessoa a cada ano. Enquanto isso, no mesmo planeta, mais de 780 milhões de pessoas passam fome. É uma conta que definitivamente não fecha.

Machida e Sakai explicam que a produção do cimento sustentável (e comestível) é feita de forma bem simples. Os resíduos secos de alimentos são triturados e transformados em pó. Em seguida, são encaminhados a uma prensa quente e colocados em moldes variados.